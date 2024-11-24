Гуренко о сборной Белоруссии: «Игра в атаке — полная беда»

«Есть положительные моменты — команда играет дисциплинированно, организованно в обороне, при потере все садятся за линию мяча, стараются действовать компактно, выдавливать соперника, чего не было раньше.



Игра в атаке оставляет желать лучшего. Полная беда. За шесть матчей только три гола, мало голевых моментов. С этим надо что-то делать. Находить баланс между обороной и атакой», — цитирует Гуренко Legalbet.by.