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Черчесов: Не умею читать лекции и давать установку на казахском. Но поздороваться и спросить «как дела?» смогу

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изучении казахского языка.

Источник: КФФ

«Если ты находишься в другой стране, где другая культура, то ты должен знать хотя бы базовые фразы. Где бы я не работал, то обязательно это изучал. Это нормальное явление.

Конечно, не умею на казахском языке лекции читать и давать установку в раздевалке, но поздороваться и спросить как дела смогу. Сейчас мало времени для занятий казахским языком. Но когда игроки или персонал сборной общаются, то спрашиваю у них значение слов», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июле 2024 года.

Норвегия
5:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
17.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Станислав Черчесов
Голы
Норвегия
Эрлин Бреут Холанн
23′
Эрлин Бреут Холанн
37′
Александр Серлот
41′
Эрлин Бреут Холанн
71′
Антонио Нуса
76′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
8
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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