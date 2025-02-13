CAS отклонил апелляцию Румынии на санкции УЕФА по матчу с Косово

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации футбола Румынии (FRF) на вердикт дисциплинарной инстанции УЕФА по итогам матча сборных Румынии и Косова в Лиге наций, сообщается на официальном сайте CAS.
Матч группы 2 лиги С между сборными Румынии и Косова, который прошел в Бухаресте 15 ноября, был прерван в добавленное ко второму тайму время. Болельщики хозяев начали скандировать «Сербия, Сербия», после чего футболисты сборной Косова покинули поле в знак протеста. Спустя час после их ухода судья объявил о прекращении матча.
Позднее УЕФА оштрафовал FRF на общую сумму в 128 тысяч евро, а также назначил проведение одного домашнего матча сборной при пустых трибунах за расистское и/или дискриминационное поведение болельщиков. Как отмечается в релизе CAS, румынская сторона требовала отмены наказания, предлагая в качестве альтернативы частичное закрытие трибун, а также уменьшения суммы штрафа, но в итоге арбитраж оставил вердикт УЕФА в силе.
УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение в матче.