CAS отклонил апелляцию Румынии на санкции УЕФА по матчу с Косово

Позднее УЕФА оштрафовал FRF на общую сумму в 128 тысяч евро, а также назначил проведение одного домашнего матча сборной при пустых трибунах за расистское и/или дискриминационное поведение болельщиков. Как отмечается в релизе CAS, румынская сторона требовала отмены наказания, предлагая в качестве альтернативы частичное закрытие трибун, а также уменьшения суммы штрафа, но в итоге арбитраж оставил вердикт УЕФА в силе.