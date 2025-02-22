Белоруски проиграли на старте женской лиги наций УЕФА

После завершения группового этапа победители четырех квартетов лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С, и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.