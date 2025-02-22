Белоруски проиграли на старте женской лиги наций УЕФА

В номинально домашнем поединке белоруски проиграли в сербской Лознице сборной Венгрии с результатом 0:2, пропустив оба мяча во второй половине встречи. В другом матче первого тура в группе В3 сербские футболистки победили в городе Стара Пазова команду Финляндии — 1:0. Там же 25 февраля сербки примут белорусок. Расписание остальных матчей нашей команды: 4 апреля — Финляндия — Беларусь; 8 апреля — Беларусь — Сербия; 30 мая — Беларусь — Финляндия; 3 июня — Венгрия — Беларусь.
После завершения группового этапа победители четырех квартетов лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С, и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.