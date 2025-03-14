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В сборную Сербии на матчи Лиги наций вызвали четверых футболистов из РПЛ

«Зенита» и Бабич из «Спартака» вызваны в сборную Сербии на матчи Лиги наций.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, а также футболисты петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, Огнен Мимович и Саша Зделар вошли в окончательный состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций против команды Австрии, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФCC) в соцсети X.

Встречи за право выступить в элитном дивизионе A в следующем сезоне пройдут 20 марта в Вене и 23 марта в Белграде. Ранее Бабич, Эракович, Мимович и Зделар числились в расширенном списке сербской сборной.

Всего главный тренер сборной Драган Стойкович включил в состав команды 25 футболистов.

В состав команды среди прочих вошли игроки «Милана» Страхиня Павлович и Лука Йович, форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, а также игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — Никола Миленкович из «Ноттингем Форест» и Саша Лукич из лондонского «Фулхэма».