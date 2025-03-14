В сборную Сербии на матчи Лиги наций вызвали четверых футболистов из РПЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, а также футболисты петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, Огнен Мимович и Саша Зделар вошли в окончательный состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций против команды Австрии, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФCC) в соцсети X.
Встречи за право выступить в элитном дивизионе A в следующем сезоне пройдут 20 марта в Вене и 23 марта в Белграде. Ранее Бабич, Эракович, Мимович и Зделар числились в расширенном списке сербской сборной.
Всего главный тренер сборной Драган Стойкович включил в состав команды 25 футболистов.
В состав команды среди прочих вошли игроки «Милана» Страхиня Павлович и Лука Йович, форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, а также игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — Никола Миленкович из «Ноттингем Форест» и Саша Лукич из лондонского «Фулхэма».