В сборную Сербии на матчи Лиги наций вызвали четверых футболистов из РПЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, а также футболисты петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, Огнен Мимович и Саша Зделар вошли в окончательный состав сборной Сербии на стыковые матчи Лиги наций против команды Австрии, сообщается в официальном аккаунте Футбольного союза Сербии (ФCC) в соцсети X.