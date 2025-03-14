Сборная Испании объявила состав на мартовские матчи Лиги наций

Напомним, в рамках ¼ финала Лиги наций подопечные де ла Фуэнте встретятся с Нидерландами. Первый матч пройдёт на выезде 20 марта. Ответная игра состоится дома — 23 марта.
В состав сборной Испании вошли 27 футболистов:
Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.
Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Иньиго Мартинес, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.
Полузащитники: Мартин Субименди, Марк Касадо, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Дани Ольмо, Алекс Баэна.
Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Брайан Сарагоса, Айосе Перес, Саму Омородион.