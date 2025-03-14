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Сборная Испании объявила состав на мартовские матчи Лиги наций

Сборная Испании в своих официальных соцсетях опубликовала заявку на мартовские матчи Лиги наций.

Источник: Getty Images

Напомним, в рамках ¼ финала Лиги наций подопечные де ла Фуэнте встретятся с Нидерландами. Первый матч пройдёт на выезде 20 марта. Ответная игра состоится дома — 23 марта.

В состав сборной Испании вошли 27 футболистов:

Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Иньиго Мартинес, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Рауль Асенсио, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Мартин Субименди, Марк Касадо, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Дани Ольмо, Алекс Баэна.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Брайан Сарагоса, Айосе Перес, Саму Омородион.