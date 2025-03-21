Грузия разгромила Армению даже без Хвичи. Тикнизян и Севикян не помогли

В Ереване прошел один из самых ожидаемых в России матчей мартовского международного перерыва — сборная Армении принимала сборную Грузии в рамках первого квалификационного раунда плей-офф Лиги наций. Перед матчем было сложно определить явного фаворита, однако результат встречи оказался неожиданным.
Как прошел матч
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей: дубль оформил 24-летний нападающий Жорж Микаутадзе, один мяч у 25-летнего полузащитника Гиорги Кочорашвили.
В стартовом составе сборной Армении вышло трое игроков из РПЛ — Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив») и Угочукву Иву («Рубин»), а также недавно выступавший за «Краснодар» Георгий Арутюнян, перешедший нынешней зимой в венгерскую «Академию Пушкаша». Со стороны Грузии по игре в РПЛ знаком только Зурико Давиташвили («Рубин», «Ротор», «Арсенал»). При этом матч пропускали главные звезды обеих сборных — у Хвичи Кварацхелии перебор желтых карточек, а Эдуард Сперцян восстанавливается от травмы, полученной в игре с «Крыльями Советов» в начале марта.
По статистике Грузия не сильно превосходила Армению, но коллектив Вилли Саньола успешно ловил соперников на ошибках и уверенно реализовывал эти моменты. Первый гол — результат быстрой атаки после неудачного ввода из-за боковой, второй — разрезающая передача через всех соперников от вратаря Гиорги Мамардашвили, а третий — контратака после углового. При этом с игры Армения не смогла ничего создать, только со стандартов.
Ответная игра в Тбилиси
До этой встречи сборные сыграли между собой семь игр. В официальных встречах Армения ни разу не проигрывала Грузии — на своем поле в Лиге наций 2020/21 армяне сыграли вничью — 2:2, в гостях — победа 2:1. В товарищеских играх у Грузии преимущество: три победы.
Ответное противостояние пройдет в воскресенье в Тбилиси и, помимо значительного преимущества в счете, в состав сборной Грузии вернется Хвича Кварацхелия, перешедший зимой в «ПСЖ». А у Армении подкрепления не будет — Сперцян находится в Краснодаре.
Новый тренер сборной Армении
В сборной Армении случился дебют. Свой первый матч на тренерском мостике сборной Армении провел Джон ван’т Схип. 61-летний специалист приступил к своим обязанностям 1 марта, а договор заключил по схеме 1+1.
До 2021 года голландец возглавлял сборную Греции, а ранее был помощником главного тренера сборной Нидерландов Марко Ван Бастена — с 2004 по 2008 год. Также под руководством ван’т Схипа австралийский «Мельбурн Сити» выиграл Кубок Австралии в 2016 году. Последним местом работы тренера был «Аякс», который он покинул по окончании прошлого сезона.
Никита Петрищев