Грузия разгромила Армению даже без Хвичи. Тикнизян и Севикян не помогли

По статистике Грузия не сильно превосходила Армению, но коллектив Вилли Саньола успешно ловил соперников на ошибках и уверенно реализовывал эти моменты. Первый гол — результат быстрой атаки после неудачного ввода из-за боковой, второй — разрезающая передача через всех соперников от вратаря Гиорги Мамардашвили, а третий — контратака после углового. При этом с игры Армения не смогла ничего создать, только со стандартов.