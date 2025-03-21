Сборная Германии по футболу обыграла итальянцев в первом матче четвертьфинала Лиги наций

В первом матче за право сыграть в лиге A в следующем розыгрыше Лиги наций сборная Украины со счетом 3:1 дома обыграла команду Бельгии. Сербы и австрийцы сыграли вничью (1:1), шотландцы одержали гостевую победу над греками (1:0), турки оказались сильнее венгров (3:1). В играх за право выступить в лиге B сборная Ирландии обыграла команду Болгарии (2:1), словаки и словенцы сыграли вничью (0:0), сборная Косова победила команду Исландии (2:1), сборная Грузии оказалась сильнее команды Армении (3:0).