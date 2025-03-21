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Сборная Германии по футболу обыграла итальянцев в первом матче четвертьфинала Лиги наций

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу одержала волевую победу над командой Италии со счетом 2:1 в первом четвертьфинальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Милане.

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тим Кляйндинст (49-я минута) и Леон Горецка (76). У проигравших отличился Сандро Тонали (9).

Ответный матч пройдет 23 марта в Дортмунде. Сильнейший в этой паре в полуфинале 4 июня сыграет с победителем противостояния между сборными Дании и Португалии. В первом матче датчане одержали домашнюю победу со счетом 1:0.

Сборная Хорватии дома обыграла французов (2:0), победитель этой пары 5 июня в полуфинале сыграет с лучшим в противостоянии между командами Нидерландов и Испании. Первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:2. Финальный матч и встреча за третье место пройдут 8 июня.

В первом матче за право сыграть в лиге A в следующем розыгрыше Лиги наций сборная Украины со счетом 3:1 дома обыграла команду Бельгии. Сербы и австрийцы сыграли вничью (1:1), шотландцы одержали гостевую победу над греками (1:0), турки оказались сильнее венгров (3:1). В играх за право выступить в лиге B сборная Ирландии обыграла команду Болгарии (2:1), словаки и словенцы сыграли вничью (0:0), сборная Косова победила команду Исландии (2:1), сборная Грузии оказалась сильнее команды Армении (3:0).

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).

Италия
1:2
Первый тайм: 1:0
Германия
Футбол, Лига наций А, 1/4 финала
20.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Юлиан Нагельсманн
Голы
Италия
Сандро Тонали
9′
Германия
Тим Кляйндинст
(Йозуа Киммих)
49′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
76′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
5
Риккардо Калафьори
19
Дестини Удоджи
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Сандро Тонали
14
Никола Ровелла
52′
64′
2
Рауль Белланова
18
Николо Барелла
83′
16
Давиде Фраттези
7
Маттео Политано
64′
6
Самуэле Риччи
9
Мойзе Кин
83′
15
Лоренцо Лукка
10
Джакомо Распадори
71′
11
Даниэль Мальдини
74′
Германия
1
Оливер Бауманн
2
Антонио Рюдигер
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
10
Джамал Мусиала
22
Давид Раум
46′
15
Нико Шлоттербек
5
Паскаль Грос
90′
23
Роберт Андрих
11
Надим Амири
55′
66′
14
Джейми Левелинг
19
Лерой Сане
82′
20
Карим Адейеми
7
Йонатан Буркардт
46′
9
Тим Кляйндинст
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
14
Фолы
20
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти