Сборная Германии по футболу обыграла итальянцев в первом матче четвертьфинала Лиги наций

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тим Кляйндинст (49-я минута) и Леон Горецка (76). У проигравших отличился Сандро Тонали (9).
Ответный матч пройдет 23 марта в Дортмунде. Сильнейший в этой паре в полуфинале 4 июня сыграет с победителем противостояния между сборными Дании и Португалии. В первом матче датчане одержали домашнюю победу со счетом 1:0.
Сборная Хорватии дома обыграла французов (2:0), победитель этой пары 5 июня в полуфинале сыграет с лучшим в противостоянии между командами Нидерландов и Испании. Первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:2. Финальный матч и встреча за третье место пройдут 8 июня.
В первом матче за право сыграть в лиге A в следующем розыгрыше Лиги наций сборная Украины со счетом 3:1 дома обыграла команду Бельгии. Сербы и австрийцы сыграли вничью (1:1), шотландцы одержали гостевую победу над греками (1:0), турки оказались сильнее венгров (3:1). В играх за право выступить в лиге B сборная Ирландии обыграла команду Болгарии (2:1), словаки и словенцы сыграли вничью (0:0), сборная Косова победила команду Исландии (2:1), сборная Грузии оказалась сильнее команды Армении (3:0).
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).