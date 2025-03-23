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Сборная Грузии с общим счетом 9:1 победила армян и сохранила место в лиге B Лиги наций

ТБИЛИСИ, 23 марта. /ТАСС/. Сборная Грузии по футболу со счетом 6:1 обыграла команду Армении в ответном стыковом матче между командами лиг B и C Лиги наций. Встреча прошла в Тбилиси.

Источник: Reuters

На 4-й минуте мяч в свои ворота забил защитник армянской сборной Вараздат Ароян. В составе грузинской команды отличились Жорж Микаутадзе (14-я, 35-я минуты), Георгий Чакветадзе (23), Отар Китеишвили (27) и Хвича Кварацхелия (63). У армянской команды отличился Эдгар Севикян (48). В первом матче, который прошел в Ереване 20 марта, грузинская сборная одержала победу со счетом 3:0.

По итогам прошедшего сезона Лиги наций сборная Грузии заняла третье место в первой группе лиги B, команда Армении стала второй в четвертой группе лиги C. Грузины сохранили место в лиге B, армянские футболисты продолжат выступать в лиге C.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021).