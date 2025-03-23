Сборная Грузии с общим счетом 9:1 победила армян и сохранила место в лиге B Лиги наций

На 4-й минуте мяч в свои ворота забил защитник армянской сборной Вараздат Ароян. В составе грузинской команды отличились Жорж Микаутадзе (14-я, 35-я минуты), Георгий Чакветадзе (23), Отар Китеишвили (27) и Хвича Кварацхелия (63). У армянской команды отличился Эдгар Севикян (48). В первом матче, который прошел в Ереване 20 марта, грузинская сборная одержала победу со счетом 3:0.