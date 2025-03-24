Мостовой объяснил, почему Роналду в 40 лет продолжает забивать

«Роналду 40 лет, играет в Саудовской Аравии, но когда приезжает в Европу, все равно показывает свой высочайший класс, играет и забивает. Он феномен, в первую очередь благодаря трудолюбию и здоровью. Я не видел таких людей, чтобы более чем за 20 лет профессиональной карьеры не получить ни одной травмы, это невозможно практически! Футбол — самый травмоопасный вид спорта на планете, поэтому для меня за гранью понимания то, как они вместе с Месси это делают», — заявил Мостовой.