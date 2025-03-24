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Мостовой объяснил, почему Роналду в 40 лет продолжает забивать

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высочайший уровень игры в 40-летнем возрасте.

Источник: Reuters

По его словам, ключевым успехом Роналду в карьере является отсутствие серьезных травм.

«Роналду 40 лет, играет в Саудовской Аравии, но когда приезжает в Европу, все равно показывает свой высочайший класс, играет и забивает. Он феномен, в первую очередь благодаря трудолюбию и здоровью. Я не видел таких людей, чтобы более чем за 20 лет профессиональной карьеры не получить ни одной травмы, это невозможно практически! Футбол — самый травмоопасный вид спорта на планете, поэтому для меня за гранью понимания то, как они вместе с Месси это делают», — заявил Мостовой.

23 марта Роналду отличился в матче ¼ финала Лиги наций, отправив мяч в ворота сборной Дании. Это позволило португальцам выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинале Лиги наций сыграют Франция, Германия и Испания.

Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии. В составе сборной Роналду забил первый мяч 12 июня 2004 года. Он забил Греции в стартовом матче чемпионата Европы. В том матче Греция победила со счетом 2:1. По итогам турнира Греция стала победителем Евро, обыграв в финале Португалию (1:0).

Португалия
5:2
Основное время: 3:2 (1:0)
ДВ
Дания
Футбол, Лига наций А, 1/4 финала
23.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Бриан Ример
Голы
Португалия
Йоахим Андерсен
38′
Криштиану Роналду
72′
Франсишку Тринкан
(Нуну Мендеш)
86′
Франсишку Тринкан
91′
Гонсалу Рамуш
(Диогу Жота)
115′
Дания
Расмус Кристенсен
(Кристиан Эриксен)
56′
Кристиан Эриксен
(Патрик Доргу)
76′
Нереализованные пенальти
Португалия
Криштиану Роналду
6′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
3
Рубен Диаш
50′
14
Гонсалу Инасиу
19
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
10
Бернарду Силва
5
Диогу Далот
81′
2
Нелсон Семеду
23
Витор Феррейра Витинья
99′
18
Рубен Невеш
7
Криштиану Роналду
90′
9
Гонсалу Рамуш
16
Франсишку Консейсау
81′
20
Франсишку Тринкан
17
Рафаэл Леау
62′
21
Диогу Жота
75′
Дания
1
Каспер Шмейхель
2
Йоахим Андерсен
105+3′
3
Янник Вестергор
120+1′
13
Расмус Кристенсен
21
Мортен Юльманн
7
Патрик Доргу
97′
20
Конрад Хардер
10
Кристиан Эриксен
50′
83′
6
Мортен Френдруп
15
Кристиан Нергор
66′
83′
23
Виктор Фрохольдт
18
Йеспер Линдстрем
65′
11
Андреас Сков Ольсен
8
Густав Исаксен
73′
5
Виктор Кристансен
9
Расмус Хейлунн
73′
12
Мика Биерет
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
8
21
Фолы
19
8
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти