Сборная Грузии проведет один матч без зрителей из-за инцидента на игре с командой Армении

ТБИЛИСИ, 9 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес для сборной Грузии наказание в виде одного домашнего матча розыгрыша Лиги наций при пустых трибунах и штрафа в €40 тыс. из-за инцидента после матча с командой Арменией. Об этом сообщила Федерация футбола Грузии.
После матча между сборными Грузии и Армении, который прошел в Тбилиси 23 марта, часть грузинских болельщиков выбежала на поле и начала бросать бутылки в сторону сектора, где располагались армянские болельщики. Матч плей-офф Лиги наций закончился со счетом 6:1 в пользу сборной Грузии. По сумме двух встреч грузинские футболисты победили с общим счетом 9:1 и сохранили место в лиге B.
«Решением УЕФА Федерация футбола Грузии оштрафована на €40 тыс., сборная Грузии проведет один домашний матч без болельщиков из-за выбегания на поле, использования лазерных фонарей и пиротехники, а также блокирования выходов со стороны болельщиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наказание распространяется лишь на матч под эгидой УЕФА, то есть на первую домашнюю игру следующего розыгрыша Лиги наций. Таким образом, грузинские болельщики смогут присутствовать на отборочном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Турции 4 сентября. При этом УЕФА дал Грузии двухлетний испытательный срок. Если за это время повторится подобный инцидент, футбольная сборная вновь проведет матч без болельщиков.