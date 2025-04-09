Сборная Грузии проведет один матч без зрителей из-за инцидента на игре с командой Армении

Уточняется, что наказание распространяется лишь на матч под эгидой УЕФА, то есть на первую домашнюю игру следующего розыгрыша Лиги наций. Таким образом, грузинские болельщики смогут присутствовать на отборочном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Турции 4 сентября. При этом УЕФА дал Грузии двухлетний испытательный срок. Если за это время повторится подобный инцидент, футбольная сборная вновь проведет матч без болельщиков.