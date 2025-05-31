Футболистки сборной Беларуси уступили финкам в женской Лиге наций УЕФА

30 мая в венгерском Сегеде в матче 5-го тура квалификационной группы В3 подопечные Владимира Шиндикова уступили команде Финляндии со счетом 0:3.
Свой заключительный поединок белоруски проведут 3 июня в Сегеде со сборной Венгрии, которая сегодня проиграла на выезде сербкам — 0:1.
Положение команд после пяти туров: Сербия — 13 очков, Финляндия — 10, Венгрия — 3, Беларусь — 2.
После завершения группового этапа победители четырех групп лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.