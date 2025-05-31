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Футболистки сборной Беларуси уступили финкам в женской Лиге наций УЕФА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели поражение в женской Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

30 мая в венгерском Сегеде в матче 5-го тура квалификационной группы В3 подопечные Владимира Шиндикова уступили команде Финляндии со счетом 0:3.

Свой заключительный поединок белоруски проведут 3 июня в Сегеде со сборной Венгрии, которая сегодня проиграла на выезде сербкам — 0:1.

Положение команд после пяти туров: Сербия — 13 очков, Финляндия — 10, Венгрия — 3, Беларусь — 2.

После завершения группового этапа победители четырех групп лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.