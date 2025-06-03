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Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Венгрии в Лиге наций

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Венгрии на финише женской Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В последнем поединке группы В3 белоруски в Сегеде разошлись миром с командой Венгрии — 0:0. В первом круге белорусские футболистки уступили венгеркам со счетом 0:2. Результаты остальных игр команды Владимира Шиндикова: Беларусь — Финляндия — 0:0 и 0:3, Беларусь — Сербия — 0:3 и 0:0. В шести проведенных встречах белоруски не забили ни одного гола.

В другом сегодняшнем матче этого квартета финки в Хельсинки сыграли вничью со сборной Сербии — 1:1. Итоговое положение: Сербия — 14 очков, Финляндия — 11, Венгрия — 4, Беларусь — 3. Сербки поднялись во второй дивизион, белоруски вернулись в третий дивизион.

После завершения группового этапа победители четырех групп лиги В получили прямые путевки в лигу А. Команды, занявшие вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.