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Португалия — Испания: стартовые составы команд на финальный матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Португалии и Испании.

Источник: Getty Images

Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

  • Португалия: Кошта, Невеш, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Фернандеш, Нету, Консейсау, Роналду.
  • Испания: Симон, Мингеса, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Руис, Педри, Ямаль, Уильямс, Оярсабаль.

На стадии полуфинала сборная Португалии победила Германию со счётом 2:1. Испанская национальная команда обыграла Францию со счётом 5:4. «Фурия Роха» является действующим победителем турнира. Сборная Португалии выигрывала Лигу наций в 2019 году.

Последний раз сборные Португалии и Испании встречались в матче группового этапа Лиги наций в 2022 году. В той игре испанцы победили со счётом 1:0.

Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия
0
:
Испания
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.55
П2
2.08