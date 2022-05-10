«Динамо» — «Алания», «Спартак» — «Енисей»: прогнозы и ставки

«Динамо» — «Алания»

Прогноз на матч

Кубковые турниры тем и ценны, что в них дерзкие выскочки с нижних уровней футбольной пирамиды способны бросить вызов грандам и даже выбить их из соревнований: как «Алания» сделала с «Зенитом», а «Енисей» — с «Локомотивом». Теперь два оставшихся представителя ФНЛ теоретически могут повторить подвиг «Тосно» с курским «Авангардом» и зарубиться в финале, где для них уже расчистили поляну «Лужников», но каковы шансы? Как и полагается, не самые высокие.

Примерно такие, какие были на то, что «Динамо» и «Алания» перед очной встречей потерпят в рамках своих чемпионатов поражения с одинаковым необычным счетом 2:5, однако именно так и произошло. Причем с момента выхода в полуфинал у «Динамо» и «Алании» на двоих ни одной победы. Владикавказцы до разгрома в Нижнекамске дважды сыграли вничью и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в стыковые матчи за выход в РПЛ, а бело-голубые проиграли три матча подряд, окончательно выбыли из чемпионской гонки и вполне могут на финише упустить серебро. На выручку приходит Кубок, где можно разом загладить все неудачи.

На что ставить

Важным фактором является то, что матч пройдет на «ВТБ Арене». Если бы игра состоялась на обжитом «Аланией» стадионе в Грозном с искусственным газоном, где, например, футболисты «Зенита» периодически скользили и спотыкались, шансы команды Спартака Гогниева подросли бы. В гостях «Алания» в этом календарном году обыграла лишь безнадежных аутсайдеров ФНЛ «Текстильщик» и «Металлург», а во всех остальных матчах не блистала фирменной залихватской атакой и агрессивно высокой линией обороны.

Поэтому полагаем, фаворит матча, возможно, не без труда и через преодоление, как на предыдущей стадии Кубка в Калининграде, но должен брать свое. Коэффициент на победу в основное время или проход в финал «Динамо» слишком низкий, и для хорошего выигрыша нужно что-то добавить. Как насчет забитых мячей с обеих сторон? Даже находясь на 6-м месте в ФНЛ, «Алания» значительно опережает всех соперников по забитым мячам (72 в 36 матчах). Для сравнения у без пяти минут клуба РПЛ «Оренбурга» их 62. «Динамо» по забитым голам отстает только от «Зенита», но после потери столпа обороны Ивана Ордеца слишком легко пропускает. Итак ставка на «обе забьют — да», и победу «Динамо» за 2.95 выглядит интересно.

«Спартак» — «Енисей»

Прогноз на матч

Даже в урожайные на трофеи 90-е годы «Спартак» удивительно мало побеждал в Кубке России — лишь дважды и потом еще раз в 2003-м. В финал «Спартак» не выходил 16 лет — вроде пора? Но у Красноярска свои планы. «Енисей» выглядит, возможно, в чем-то скучнее, но более сбалансировано, чем «Алания». Результаты у команды Вадима Гаранина этой весной отличные: две уверенные победы над представителями РПЛ «Локомотивом» и «Рубином» в Кубке и 8 побед в 11 турах ФНЛ.

У Красноярцев на 3 очка больше, чем у «Алании», и рабочие шансы зацепиться за стыковые матчи. Крупное поражение от «Краснодара-2» (0:4) в субботу можно списать на то, что сейчас все силы и мысли «Енисея» сосредоточены на матче со «Спартаком». У красно-белых ситуация простая: потенциальная победа в Кубке здорово украсит один из самых провальных сезонов в истории клуба и, конечно, сразу вернет оптимизм болельщиков перед следующей кампанией. Беда «Спартака» — нестабильность. Яркие матчи чередуются с унылыми. В Екатеринбурге только что был яркий первый тайм и тревожный второй, но подопечные Паоло Ваноли имели право успокоиться, играя по счету.

На что ставить

Как и в случае «Динамо», «Спартаку» должны помочь родные стены, но мы уже доказали, что соперник у красно-белых чуть более серьезный. Это отражено и в коэффициентах букмекеров: «Спартак» — все равно явный фаворит, но уже не с таким отрывом. Однако общая картина примерно та же: «Спартак» забивает и пропускает почти в каждой игре, как и «Енисей». Красноярцы, в отличие от «Алании», которая никогда не отказывается от атакующего футбола, часто себе во вред, способны закрыться и какое-то время сдерживать натиск такого соперника, как «Спартак», в поисках шансов для контратак, которые наверняка будут.

Чтобы не повторяться, предложим немного другой вариант ставки, чем в первой паре: победа «Спартака» и тотал меньше 3.5 за 2.14. Все-таки у этого матча больше шансов получиться закрытым вариантом кубкового противостояния, чем у первого полуфинала.

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