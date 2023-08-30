Дебютант РПЛ побил чемпиона! Эксперименты Семака завершились поражением «Зенита»

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«Балтика» переиграла «Зенит» в матче лидеров группы С Фонбет Кубка России! Теперь у калининградцев три победы и девять очков. У петербуржцев осталось шесть очков.

У «Зенита» был в Калининграде по-настоящему экспериментальный состав. В схеме 3−5−2 трио центральных защитников составили Алип и два штатных фланговых — Круговой (левее) и Фернандес (правее). Бакаев превратился в вингбека и закрывал весь правый край, а правша Сутормин — левый. Завершало эту композицию несыгранное трио центрхавов из Ерохина, новичка Коваленко и вчерашнего дублёра Васильева. Только впереди у чемпиона России была более-менее близкая к основе пара Сергеев — Мантуан: этот дуэт выходил в основе со «Спартаком».

На первых минутах в центре внимания оказывался Бакаев, совершивший несколько сумасшедших ускорений. При атаках «Зенита» он поднимался высоко на привычную позицию вингера, а Фернандес уходил направо в линии защитников. Сначала Зелимхан создал тонкой передачей голевой момент для Мантуана (бразилец плохо пробил, будучи совершенно свободным на линии штрафной), а потом нестандартным пасом пяткой бросил в прорыв Фернандеса. Марио исполнил хороший кросс, а Сутормин чуть-чуть не попал в пустой дальний угол.

Тем не менее по игре «Зенит» не имел преимущества над «Балтикой». Разве что по владению мячом петербуржцы превосходили калининградцев. Команда Сергея Игнашевича совершенно не боялась фаворита, а концовку первого тайма выиграла нокаутом. «Балтика» за 45 минут почти в три раза перебила «Зенит» — 11:4 (в створ — 3:2). Первого же попадания в створ хозяевам хватило, чтобы забить после углового перед перерывом. Вратарь «Зенита» Васютин и отбил мяч не очень удачно, и при добивании Энрикеса оказался глубоко в воротах. Судьи на VAR определили, что мяч полностью пересёк линию. Более того, «Балтика» ещё и в штангу попала!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253507&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На ужасную концовку первой половины Семак отреагировал тройной заменой: после перерыва на поле вышли основные игроки — Вендел, Дуглас Сантос и Караваев. Но в начале второго тайма игра продолжилась в том же ключе. Чувствовалось, что футболисты «Балтики» лучше настроены на победу в кубковом матче, их мотивация была выше. Тут дело не только в ротации состава, которую использовал и Игнашевич. Калининградцы выигрывали стандарты, и на 50-й минуте едва не забили ещё раз после углового. Аванесян опять угодил в каркас ворот — теперь в перекладину.

Только после часа матча «Зенит» пришёл в себя. Футболисты «Балтики» подустали, так как калининградцы не хотели прижиматься к собственной штрафной и встречали соперника повыше, а чемпион увеличил количество игроков основы — поднялся со скамейки Кассьерра, потом Клаудиньо. Ещё до их появления петербуржцы создали свой лучший момент за 60 минут. Дуглас Сантос пробил из-за штрафной, голкипер Латышонок парировал мяч перед собой, и Сутормин оказался в нужной точке на добивании. Но в этом случае штанга сыграла уже за хозяев.