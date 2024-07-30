«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале этого года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.