«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 30 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» «и “Ростовом”.
Сегодня, 30 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» «и “Ростовом”.
Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд.
«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Фассон, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас.
«Ростов»: Ханкич, Мелёхин, Чернов, Жбанов, Семенчук, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Саравия, Зубенко, Голенков.
В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале этого года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.
Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».