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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 30 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» «и “Ростовом”.

Локомотив
РостовКубок России: результаты и календарь
Источник: ФК «Локомотив»

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Фассон, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас.

«Ростов»: Ханкич, Мелёхин, Чернов, Жбанов, Семенчук, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Саравия, Зубенко, Голенков.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале этого года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

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