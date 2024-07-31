«Спартак» и «Динамо» сыграют в матче группового этапа «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Среди матчей среды выделяется игра между московскими «Спартаком» и «Динамо», встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 18:30 мск. В прошлом сезоне команды провели три встречи в турнире, на групповом этапе «Спартак» победил на своем поле со счетом 4:1, «Динамо» — со счетом 3:0. Красно-белые оказались сильнее в матче второго этапа ½ финала плей-офф «пути регионов» (2:0). «Спартак» остановился на финале «пути регионов», на выезде уступив калининградской «Балтике» (0:1).

Футбол Кубок России 2024/2025 Группа A, 31.07.2024, 18:30 Спартак - Динамо -

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что матч с «Динамо» в Кубке России не вызывает интереса. «Честно сказать, никого не считаю фаворитом, не так чтобы жду игру, все из-за формата кубка, — сказал Мостовой ТАСС. — Мы много раз видели в прошлом году, что можно сыграть две-три игры кое-как, а потом одна победа или ничья — дальше проходишь. Где-то выходит второй или третий состав. Но, конечно, вывеска “Спартак” — “Динамо”, сыграют и сыграют, я столько раз видел, особенно в последней стадии прошедшего сезона, что команда проигрывает, а футболисты улыбаются, смеются, потому что понимают, что не вылетают. Поэтому первая стадия для меня неинтересна. Но это только первый матч после старта РПЛ, поэтому не думаю, что будут вторые составы».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил журналистам, что от тренировок с основной командой отстранен нападающий Александр Соболев. Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что в его услугах заинтересован петербургский «Зенит». Футболист уже пропустил матч второго тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:1). В составе «Динамо» не сыграют колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль и уругвайский защитник Николас Маричаль. Как сообщил ТАСС главный тренер бело-голубых Марцел Личка, мексиканский полузащитник Луис Чавес будет доступен для игры только в матче третьего тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» 3 августа. Эти три футболиста выступали за свои команды на Кубке Америки. Помимо этого, для бело-голубых не будет доступен защитник и капитан команды Фабиан Бальбуэна, который участвует со сборной Парагвая в Олимпиаде в Париже.

25 июля бывшему капитану «Спартака» Федору Черенкову могло бы исполниться 65 лет. В тот же день футболисты и тренеры красно-белых возложили цветы к могиле игрока. 31 октября в прокат выйдет фильм о Черенкове «Федя. Народный футболист». Команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фотографией Черенкова, первый символический удар по мячу нанесет его дочь Анастасия. Кроме того, матч посетят актеры фильма «Федя. Народный футболист». Перед игрой на табло стадиона будет впервые показан трейлер картины. В павильоне «Красно-белый дом» на Южной трибуне D состоится выставка экспонатов из фильма.

«Динамо» обыграло «Спартак» в товарищеском дерби 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

«Спартак» и «Динамо» выступают в группе А «пути РПЛ» Кубка России, встреча их соперников — махачкалинского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» — пройдет 1 августа. Во вторник стартовал групповой этап «пути РПЛ», в этот день «Акрон» на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:4), «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» (1:0), «Зенит» дома обыграл воронежский «Факел» (3:0).

Футбол Кубок России 2024/2025 Путь регионов. 1-й раунд, 31.07.2024, 18:00 Broke Boys - Квант -

Старт новой медийной команды

Впервые в Кубке России примет участие клуб Медиалиги «Броук Бойз». Команда дома сыграет с обнинским «Квантом», встреча первого раунда «пути регионов» пройдет в Одинцове и начнется в 18:00 мск. «Броук Бойз» гарантировал себе участие в Кубке России как победитель прошлого сезона Медийной лиги, в финале команда обыграла московский 2Drots (3:0), который также выступает в турнире Российского футбольного союза (РФС).

Также в среду пройдут другие матчи первого раунда «пути регионов»: «Анри» — «Динамо-Владивосток», «Темп» — «Динамо Барнаул», «Победа» — «Ангушт», «СШОР-1 Кристалл» — «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нарт» — «Биолог-Новокубанск», «Псков» — «Луки-Энергия». Во вторник медийная команда 2Drots победила «Строгино» со счетом 1:0. 2Drots принимал участие в двух последних розыгрышах Кубка России. В прошлом сезоне московская команда дошла до четвертого раунда «пути регионов», достигнув рекордного результата для медийных команд. Результаты других матчей первого раунда «пути регионов» выглядят следующим образом: «Оргэнергострой» — «Лада-Тольятти» (3:3, 3:4 — после серии пенальти), «Ильпар» — «Уралец-ТС» (0:2), «Кубань-Холдинг» — «Дружба» (2:1), «Череповец-СШОР Витязь» — «Динамо Вологда» (0:1).

Футбол Кубок России 2024/2025 Группа C, 31.07.2024, 21:00 Краснодар - ЦСКА -

5 июня пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что Кубок России сохранит свой формат. С сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют шесть матчей в два круга, клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими продолжат играть в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.