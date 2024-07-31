«Химки» вырвали победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
«Химки» стартовали с победы в FONBET Кубке России. В 1-м туре группы В подмосковный клуб вырвал победу у «Оренбурга» (1:0).
Химки
ОренбургКубок России: результаты и календарь
«Химки» стартовали с победы в FONBET Кубке России. В 1-м туре группы В подмосковный клуб вырвал победу у «Оренбурга» (1:0).
Единственный гол был забит во втором тайме. На 90-й минуте Олег Исаенко с правого фланга прострелил в штрафную, Александр Руденко поборолся, а вышедший на замену Бутта Магомедов сместился к центру и пробил в противоход Богдану Москвичеву.
«Химки», как и «Локомотив» теперь имеют в своем активе три очка. Во 2-м туре соперником подмосковного клуба будет «Ростов». «Оренбург» сыграет против «железнодорожников».