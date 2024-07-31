«Химки» вырвали победу у «Оренбурга» в матче Кубка России

Единственный гол был забит во втором тайме. На 90-й минуте Олег Исаенко с правого фланга прострелил в штрафную, Александр Руденко поборолся, а вышедший на замену Бутта Магомедов сместился к центру и пробил в противоход Богдану Москвичеву.