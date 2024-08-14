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ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Агапов, Мойзес, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Давила.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Магкеев, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».