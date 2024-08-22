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В «Кубани» объяснили, почему решили сыграть матч Кубка России юношеским составом

Тренер краснодарской «Кубани» Евгений Варламов рассказал, почему в клубе решили сыграть юношеским составом в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» (0:5).

Источник: ФК "Кубань"

«Дело в том, что у нас ужасная логистика, мы находимся в Подмосковье, в Бронницах, готовимся к “Велесу”. В прошлом туре мы играли в гостях с “Калугой”, поэтому между двумя выездными матчами было очень трудно добраться до Краснодара и вернуться в Подмосковье. А так как Кубок России — турнир серьёзный, нельзя было его миновать, мы решили, чтобы у нас сыграла молодёжь, которая ещё не выступала на таком серьёзном уровне. Таким образом, молодые ребята сыграли, которые и не знали, как играть в таких матчах.

Мы надеемся, что это пойдёт на пользу ребятам. Помимо игровой практики, это всё-таки участие в официальном турнире. Сыграть в таком турнире в таком возрасте — большая значимость. Мы даём шанс проявить себя молодёжи, которая является резервом под первую команду. Не всех удалось заявить на матч, но лучшие из академии игровое время получили», — сказал Варламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кубань
0:5
Первый тайм: 0:0
Кубань Холдинг
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
21.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Роберт Евдокимов
Антон Толстопятов
Статистика
0
Желтые карточки
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