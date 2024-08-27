«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче Кубка России

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».