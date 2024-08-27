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«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

Источник: ФК «Факел»

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 мск. Победу во встрече одержал «Рубин» со счётом 2:0.

На 42-й минуте нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов открыл счёт в матче, а на 85-й минуте его партнёр по команде Дардан Шабанхаджай удвоил преимущество, забив второй гол.

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа D
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Рашид Рахимов
Голы
Рубин
Даниил Кузнецов
41′
Дардан Шабанхаджай
84′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
88
Владислав Мастерной
92
Сергей Брызгалов
47′
64
Андрей Ивлев
77
Лука Багателия
14
Хызыр Аппаев
2
Василий Черов
79′
96
Кирилл Симонов
72
Райан Сенхаджи
46′
47
Сергей Божин
8
Абдула Багамаев
74′
98
Илья Васин
11
Никита Моцпан
59′
64′
6
Дилан Мертенс
23
Вячеслав Якимов
46′
5
Табо Селе
Рубин
25
Артур Нигматуллин
2
Егор Тесленко
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
33
Умарали Рахмоналиев
8
Богдан Йочич
65′
6
Угочукву Иву
9
Александр Ломовицкий
74′
11
Касра Тахери
18
Марат Апшацев
88′
15
Игор Вуячич
77
Даниил Кузнецов
65′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
88′
21
Александр Зотов
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти