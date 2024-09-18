«Акрон» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.