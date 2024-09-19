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Глушаков — об участии в матче с «Оренбургом»: «Спросите тренера. Я всегда готов на 200 процентов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о своем участии в матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» и итоге матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:5).

Источник: РИА "Новости"

— Увидим вас в матче с «Оренбургом»?

— Не знаю, это уже вопросы к тренеру. Я готов, со мной все в порядке. Тренер, наверное, хотел проверить новичков, которые еще к нам пришли. Это вопрос уже не ко мне. Я всегда готов играть на 200 процентов.

— Что можете сказать о сегодняшней игре? Если первый тайм получился равный, то во втором команда посыпалась.

— Сложно что-то говорить. Счет на табло. Может где-то потеряли концентрацию. «Локомотив» же перестроился и начал бежать вперед больше. Мы же где-то ошиблись в некоторых моментах, где-то недоиграли, потеряли концентрацию и пропустили голы.

— Но все равно, столько — как будто перебор?

— Ну, это футбол.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Химки
1:5
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
19.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Химки
Зелимхан Бакаев
90′
Локомотив
Тимур Сулейманов
47′
51464
52′
Сергей Пиняев
62′
Сергей Пиняев
63′
Тимур Сулейманов
69′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
15
Диего Луна
74′
24
Эдгардо Фаринья
74′
90+1′
26
Неманья Анджелкович
10
Самину Квари Абдуллахи
8
Кирилл Панченко
13
Сергей Терехов
70′
99
Ориньо
11
Резиуан Мирзов
46′
97
Бутта Магомедов
55
Кирилл Капленко
60′
18
Зелимхан Бакаев
77
Алекс Корредера
60′
80
Хетаг Хосонов
9
Александр Руденко
75′
7
Илья Садыгов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
8
Владислав Сарвели
6
Дмитрий Баринов
58′
93
Артем Карпукас
9
Сергей Пиняев
67′
71
Наир Тикнизян
78′
14
Никита Салтыков
46′
7
Эдгар Севикян
94
Артем Тимофеев
41′
67′
83
Алексей Батраков
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Локомотив
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