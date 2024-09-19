«Если бы я был президентом “Химок”, после второго тайма с “Локомотивом” отправил бы всех в отставку: тренера, игроков, пресс-атташе. Но сейчас у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к следующему матчу с “Оренбургом” Это может быть ключевой момент в сезоне. Думаю только о победе, поскольку ситуация может стать ещё хуже, чем сейчас», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Артига: будь я президентом «Химок», отправил бы всех в отставку — тренера и игроков
Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями после проигрыша в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» со счётом 1:5.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
19.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Химки
Зелимхан Бакаев
90′
Локомотив
Тимур Сулейманов
47′
51464
52′
Сергей Пиняев
62′
Сергей Пиняев
63′
Тимур Сулейманов
69′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
15
Диего Луна
74′
24
Эдгардо Фаринья
74′
90+1′
26
Неманья Анджелкович
10
Самину Квари Абдуллахи
8
Кирилл Панченко
13
Сергей Терехов
70′
99
Ориньо
11
Резиуан Мирзов
46′
97
Бутта Магомедов
55
Кирилл Капленко
60′
18
Зелимхан Бакаев
77
Алекс Корредера
60′
80
Хетаг Хосонов
9
Александр Руденко
75′
7
Илья Садыгов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
8
Владислав Сарвели
6
Дмитрий Баринов
58′
93
Артем Карпукас
9
Сергей Пиняев
67′
71
Наир Тикнизян
78′
14
Никита Салтыков
46′
7
Эдгар Севикян
94
Артем Тимофеев
41′
67′
83
Алексей Батраков
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти