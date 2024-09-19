Артига: будь я президентом «Химок», отправил бы всех в отставку — тренера и игроков

«Если бы я был президентом “Химок”, после второго тайма с “Локомотивом” отправил бы всех в отставку: тренера, игроков, пресс-атташе. Но сейчас у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к следующему матчу с “Оренбургом” Это может быть ключевой момент в сезоне. Думаю только о победе, поскольку ситуация может стать ещё хуже, чем сейчас», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.