«Волга» обыграла «Ротор» и вышла в пятый раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

Пермский «Амкар» также вышел в пятый раунд «пути регионов», переиграв новороссийский «Черноморец» (3:3, 4:3 по пенальти). По ходу встречи пермский клуб вел со счетом 3:1, но пропустил два мяча на последних минутах матча. Также в следующий раунд кубка прошла «Тюмень», которая обыграла «Челябинск» со счетом 2:0. Своих соперников по пятому раунду команды узнают по итогам жеребьевки.