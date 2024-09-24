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«Волга» обыграла «Ротор» и вышла в пятый раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

Ульяновская команда одержала победу в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ульяновская «Волга» в серии пенальти обыграла волгоградский «Ротор» в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Дмитрий Каменщиков (26-я минута), у «Ротора» отличился Михаил Агеев (55). В серии пенальти «Волга» оказалась сильнее — 4:3.

Также во вторник «Сочи» со счетом 5:0 разгромил «Кубань-Холдинг» из Краснодарского края, дублем в дебютном матче за клуб отметился принадлежащий московскому «Спартаку» Павел Мелешин. Два гола также забил перешедший из тольяттинского «Акрона» Руслан Барт. Другой спартаковец, Павел Маслов, провел на поле 73 минуты.

Пермский «Амкар» также вышел в пятый раунд «пути регионов», переиграв новороссийский «Черноморец» (3:3, 4:3 по пенальти). По ходу встречи пермский клуб вел со счетом 3:1, но пропустил два мяча на последних минутах матча. Также в следующий раунд кубка прошла «Тюмень», которая обыграла «Челябинск» со счетом 2:0. Своих соперников по пятому раунду команды узнают по итогам жеребьевки.

Волга
1:1
Первый тайм: 1:0
Ротор
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
24.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Денис Бояринцев
Голы
Волга
Дмитрий Каменщиков
26′
Ротор
Михаил Агеев
55′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Ротор
Кубок России: результаты и календарь