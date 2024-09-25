«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.
Автором единственного гола стал Егор Мосин. Защитник хозяев отличился на шестой минуте игры.
Нвпомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.