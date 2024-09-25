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«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России

Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «СКА-Хабаровск».

Источник: https://vk.com/fc_ue

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.

Автором единственного гола стал Егор Мосин. Защитник хозяев отличился на шестой минуте игры.

Нвпомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Евгений Аверьянов
Алексей Поддубский
Голы
Урал
Егор Мосин
8′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
СКА-Хабаровск
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