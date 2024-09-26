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Лидер Первой лиги «Арсенал» вылетел из Кубка России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подмосковный клуб «Знамя Труда» победил в серии пенальти лидера Первой лиги тульский «Арсенал» и пробился в пятый раунд Кубка России по футболу в пути регионов.

Основное время встречи четвертого раунда, прошедшей в четверг в Орехове-Зуеве, завершилось вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился Павел Кузнецов (25-я минута), у гостей — Максим Турищев (11). «Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 63-й минуте Никиты Раздорских. В серии пенальти хозяева были точнее — 4:3.

Жеребьевка пятого раунда пути регионов пройдет в пятницу, 27 сентября.

«Знамя Труда» — один из старейших футбольных клубов России, подмосковная команда была основана в 1909 году. Лучшим результатом в истории у «Знамени» является выход в финал Кубка СССР 1962 года.

Знамя Труда
1:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
26.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Валерий Есипов
Александр Сторожук
Голы
Знамя Труда
Павел Кузнецов
25′
Арсенал
Максим Турищев
11′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Знамя Труда
Арсенал
Кубок России: результаты и календарь