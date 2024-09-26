Лидер Первой лиги «Арсенал» вылетел из Кубка России

Основное время встречи четвертого раунда, прошедшей в четверг в Орехове-Зуеве, завершилось вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился Павел Кузнецов (25-я минута), у гостей — Максим Турищев (11). «Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 63-й минуте Никиты Раздорских. В серии пенальти хозяева были точнее — 4:3.