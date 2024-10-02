«Ростов» вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

В среду «Ростов» на выезде в серии пенальти уступил подмосковным «Химкам» — 7:8. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У «Ростова» голы забили Андрей Лангович (44-я минута) и Мохаммад Мохеби (75). У «Химок» отличились Александр Руденко (81) и Стефан Мелентиевич (88).
Дебютный матч в составе «Химок» провел защитник Георгий Джикия, подписавший контракт с подмосковной командой 13 сентября. С 2017 года Джикия выступал за московский «Спартак», в составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).
«Ростов» набрал 10 очков и гарантировал себе второе место в группе B, дающее право сыграть в плей-офф «пути РПЛ». Первое место гарантировал себе московский «Локомотив» (15 очков), который на выезде сыграет с «Ростовом» в заключительном, шестом туре группового этапа.
«Химки» вышли в «путь регионов», подмосковная команда набрала 5 очков и вне зависимости от последнего матча займет третье место. В последнем туре «Химки» на выезде сыграют с «Оренбургом», занимающим последнее, четвертое место без набранных очков.
Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими продолжат играть в «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.