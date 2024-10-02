«Ростов» вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими продолжат играть в «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.