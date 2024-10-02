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«Ростов» вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» обеспечили себе участие в плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

В среду «Ростов» на выезде в серии пенальти уступил подмосковным «Химкам» — 7:8. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У «Ростова» голы забили Андрей Лангович (44-я минута) и Мохаммад Мохеби (75). У «Химок» отличились Александр Руденко (81) и Стефан Мелентиевич (88).

Дебютный матч в составе «Химок» провел защитник Георгий Джикия, подписавший контракт с подмосковной командой 13 сентября. С 2017 года Джикия выступал за московский «Спартак», в составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

«Ростов» набрал 10 очков и гарантировал себе второе место в группе B, дающее право сыграть в плей-офф «пути РПЛ». Первое место гарантировал себе московский «Локомотив» (15 очков), который на выезде сыграет с «Ростовом» в заключительном, шестом туре группового этапа.

«Химки» вышли в «путь регионов», подмосковная команда набрала 5 очков и вне зависимости от последнего матча займет третье место. В последнем туре «Химки» на выезде сыграют с «Оренбургом», занимающим последнее, четвертое место без набранных очков.

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими продолжат играть в «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Химки
2:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
2.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Валерий Карпин
Голы
Химки
Александр Руденко
(Кирилл Панченко)
81′
Стефан Мелентиевич
88′
Ростов
Андрей Лангович
(Хорен Байрамян)
44′
Мохаммад Мохебби
(Илья Вахания)
75′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
22
Роберт Мехия
8
Кирилл Панченко
15
Диего Луна
46′
72
Дани Фернандес
26
Неманья Анджелкович
46′
6
Стефан Мелентиевич
90+2′
77
Алекс Корредера
77′
9
Александр Руденко
90+4′
97
Бутта Магомедов
67′
11
Резиуан Мирзов
7
Илья Садыгов
57′
91
Антон Заболотный
Ростов
1
Рустам Ятимов
28
Евгений Чернов
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
60′
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
56′
19
Хорен Байрамян
80′
27
Николай Комличенко
73
Имран Азнауров
60′
9
Мохаммад Мохебби
69′
91
Антон Шамонин
60′
62
Иван Комаров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Ростов
Кубок России: результаты и календарь