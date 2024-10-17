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«Это позорище». Радимов раскритиковал «Родину» после вылета из Кубка России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал московскую «Родину» после поражения от костромского «Спартака» (1:2) в матче 1/16 раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Родина» выпускает практически всех запасных игроков, которые не играют, означает, что он жертвуют Кубком России. Сегодня была трансляция, на трибунах болельщиков из Костромы больше в разы. Мне очень жаль владельца «Родины», который уже давным‑давно вкладывает в клуб, они получают хорошие сборы, чуть ли не в ОАЭ всеми командами ездят. Есть «Родина‑М», «Родина‑2», детско‑юношеская школа. Всех пытаются развивать. Есть Бесчастных, которого обучают, есть тренер по нападающим Роман Павлюченко, высочайшего уровня. И всё это смывается в мусорную трубу.

Борьба за Кубок России… У них много турниров? У них всего их два: Кубок и Первая лига. На трибунах пусто, а игру показывают в прайм‑тайм на «Матч ТВ». Извините меня, но мне кажется, что это наплевательское отношение всех, кто руководит клубом, к президенту клуба, который столько делает. Это какое‑то позорище в моём понимании.

Пожертвовать кубком, так проиграв. Если они хотят выйти в РПЛ, то не надо обманывать всех остальных. Вы хотите обмануть президента? Кажется, это просто пыль в глаза. Жертвовать Кубком России, когда вы участвуете в двух турнирах? Кроме слова «позор», на ум ничего не приходит«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.

Родина
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Кс
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 5-й раунд
16.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Филипп Соколинский
Сергей Бондарь
Голы
Родина
Амур Калмыков
(Алан Агаев)
1′
Спартак Кс
Александр Саплинов
8′
Денис Жилмостных
48′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Родина
Спартак Кс
Кубок России: результаты и календарь