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Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?

Не обошлось без сенсаций: «Краснодар» отправился в Путь регионов.

Источник: Чемпионат.com

Групповой этап Кубка России — всё! Мы знаем имена участников Пути РПЛ, а также четыре команды, которые отправляются в нижнюю сетку турнира. Вспоминаем все матчи 6-го тура и рассказываем, кто с кем сыграет на следующем этапе.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа D, 22.10.2024, 16:15
Факел
0
Зенит
1

«Зенит» с минимальным счётом обыграл в гостях «Факел». Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Александр Ерохин. Команда Сергея Семака завершила групповой этап на первом месте, а «Факел» занял последнюю, четвёртую строчку. Команда Дмитрия Пятибратова выбыла из борьбы за Кубок.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа A, 22.10.2024, 18:30
Динамо Мх
0
Спартак
1

«Спартак» впервые за три матча сезона обыграл махачкалинское «Динамо». Команда без дисквалифицированного Деяна Станковича забила один безответный мяч. Даниил Зорин сначала заработал удаление для игрока соперников, затем отметился голом, а в концовке сам получил красную карточку. «Спартак» финишировал на первой строчке в группе, а махачкалинцы заняли третье место. «Динамо» отправляется в Путь регионов, а москвичи — в Путь РПЛ.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа C, 22.10.2024, 20:45
ЦСКА
1
Ахмат
0

ЦСКА обыграл в Москве «Ахмат» — 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Секу Койта. Команда Марко Николича заняла первое место в группе и отправилась в верхнюю сетку. «Ахмат» также сыграет в Пути РПЛ: грозненцы завершили групповой этап на второй строчке.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа B, 23.10.2024, 16:30
Оренбург
2
Химки
0

«Оренбург» в заключительном матче набрал первые очки в Кубке. Команда Владимира Слишковича уверенно разобралась с «Химками» — 2:0. «Оренбург» занял четвёртое место и покинул розыгрыш Кубка. А «Химки» сыграют в нижней сетке.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа B, 23.10.2024, 19:00
Ростов
2
Локомотив
2

«Локомотив» и «Ростов» выдали весёлый матч. Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи (8:7). «Локомотив» финишировал первым, а «Ростов» — вторым. Обе команды сыграют в Пути РПЛ.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа D, 23.10.2024, 19:00
Акрон
0
Рубин
1

«Рубин» в важнейшей встрече обыграл в гостях «Акрон». Единственный гол на восьмой минуте забил Дардан Шабанхаджай. Казанцы заработали три очка и завершили групповой этап на втором месте. «Акрон» же упустил вторую строчку. «Рубин» сыграет в Пути РПЛ, а тольяттинцы отправились в Путь регионов.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа C, 23.10.2024, 21:15
Краснодар
1
Пари Нижний Новгород
2

«Пари Нижний Новгород» покидает розыгрыш Кубка России. Но в последнем туре команда Виктора Гончаренко «испортила» жизнь «Краснодару». Нижегородцы обыграли «быков» в гостях со счётом 2:1. Из-за этого «Краснодар» финишировал на третьем месте в таблице и отправился в нижнюю сетку Кубка. Выше команды Мурада Мусаева — ЦСКА и «Ахмат».

Футбол
Кубок России 2024/2025
Путь РПЛ. Группа A, 24.10.2024, 19:00
Крылья Советов
3
Динамо
6

Что за веселье устроили «Крылья Советов» и московское «Динамо»! Обе команды уже не решали турнирных задач: самарцы вылетают из Кубка, а бело-голубые отправляются в Путь РПЛ. В последнем туре «Динамо» забило аж шесть мячей «Крыльям». Самарцы в ответ отметились тремя голами.

Пары ¼ финала Пути РПЛ

В первом раунде верхней сетки нас ждут следующие пары:

  • «Спартак» — «Ростов»;
  • «Динамо» Москва — «Локомотив»;
  • «Зенит» — «Ахмат»;
  • «Рубин» — ЦСКА.

Первые матчи состоятся с 5 по 7 ноября, ответные — 26—28 ноября. «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Рубин» первую игру проведут дома. Победитель проходит в полуфинал Пути РПЛ, а проигравший опускается в нижнюю сетку.

Кто сыграет в Пути регионов?

В нижнюю сетку из группового этапа Кубка отправились махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон». Их соперники ещё неизвестны. Их определят матчи ⅛ финала Пути регионов.

29 октября

  • «Тюмень» — «Амкар-Пермь»;
  • «Балтика» — «Урал».

30 октября

  • «Шинник» — «Чайка»;
  • «Сочи» — «Спартак» Кострома.

Никита Паглазов

Кубок России: результаты и календарь