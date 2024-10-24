Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?

«Спартак» впервые за три матча сезона обыграл махачкалинское «Динамо». Команда без дисквалифицированного Деяна Станковича забила один безответный мяч. Даниил Зорин сначала заработал удаление для игрока соперников, затем отметился голом, а в концовке сам получил красную карточку. «Спартак» финишировал на первой строчке в группе, а махачкалинцы заняли третье место. «Динамо» отправляется в Путь регионов, а москвичи — в Путь РПЛ.