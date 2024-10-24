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«Столько ошибок защитников, я бы их задушил». Ловчев — о матче «Крыльев» и «Динамо» Москва

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (3:6).

Источник: Максим Григорьев/ТАСС

«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: “А нам всегда чего‑то не хватает: зимою — лета, осенью — весны”. Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.

На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе. На 51-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Денис Макаров, которому ассистировал Гагнидзе. Через две минуты дубль оформил Маухуб. На 77-й минуте забил игрок «Крыльев Советов» Илья Гапонов. На 82-й минуте Маухуб оформил хет-трик.

Крылья Советов
3:6
Первый тайм: 2:3
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
24.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Марцел Личка
Голы
Крылья Советов
Бенхамин Гарре
13′
Томас Галдамес
17′
Илья Гапонов
77′
Динамо
Ярослав Гладышев
9′
Эль Мехди Маухуб
16′
Лука Гагнидзе
27′
Денис Макаров
51′
Эль Мехди Маухуб
53′
Эль Мехди Маухуб
82′
Составы команд
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
95
Илья Гапонов
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
34
Виктор Фелипе Мендес
73
Владислав Шитов
3
Томас Галдамес
57′
25
Кирилл Печенин
65
Илья Грибакин
57′
6
Сергей Бабкин
10
Бенхамин Гарре
46′
11
Роман Ежов
13
Иван Сергеев
64′
19
Иван Олейников
17
Ульви Бабаев
76′
92
Павел Попов
Динамо
31
Игорь Лещук
7
Дмитрий Скопинцев
80
Станислав Бессмертный
34
Лука Гагнидзе
68′
77
Денис Макаров
14
Эль Мехди Маухуб
84′
56
Леон Зайдензаль
78′
6
Роберто Фернандес
59
Иван Лепский
64′
78′
18
Николас Маричаль
30
Дмитрий Александров
71′
41
Егор Назаренко
88′
88
Виктор Окишор
62′
20
Вячеслав Грулев
91
Ярослав Гладышев
62′
24
Луис Чавес
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Динамо
Кубок России: результаты и календарь