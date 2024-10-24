«Столько ошибок защитников, я бы их задушил». Ловчев — о матче «Крыльев» и «Динамо» Москва

«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: “А нам всегда чего‑то не хватает: зимою — лета, осенью — весны”. Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».