Станкович считает, что «Спартаку» не хватает «инстинкта убийцы»

«Спартак» проиграл в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России «Ростову» дома со счетом 0:1. Единственный гол забил Мохаммад Мохебби с пенальти. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не сумел реализовать 11-метровый. «Спартак» завершал встречу вдесятером, на 86-й минуте с поля был удален защитник Олег Рябчук.
«По игре мы в первом тайме доминировали. Разницу решил забитый пенальти и незабитый. В целом игра понравилась, — сказал Станкович. — Во втором тайме были два момента. Результатом недоволен, подходили к игре с серией положительных результатов. Но еще будет второй матч, и все возможно. Отмечу, что команде не хватает инстинкта убийцы».
Сербский специалист заявил, что не будет оценивать действия арбитров. «Я с первых дней здесь понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в ловушку. Я живу матчем, у меня есть эмоции», — отметил он.
Ответная игра пройдет 27 ноября на домашнем поле «Ростова».