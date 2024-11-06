Станкович считает, что «Спартаку» не хватает «инстинкта убийцы»

«По игре мы в первом тайме доминировали. Разницу решил забитый пенальти и незабитый. В целом игра понравилась, — сказал Станкович. — Во втором тайме были два момента. Результатом недоволен, подходили к игре с серией положительных результатов. Но еще будет второй матч, и все возможно. Отмечу, что команде не хватает инстинкта убийцы».