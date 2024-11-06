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Карпин заявил, что победа над «Спартаком» не повлияет на его мысли об уходе из «Ростова»

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Победа в матче Фонбет — Кубка России по футболу над «Спартаком» не повлияет на мысли главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о возможной отставке. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Источник: Чемпионат.com

26 октября после матча Мир — Российской премьер-лиги с «Ахматом» (2:3) Карпин рассказал, что его посещают мысли об отставке.

«Это не связано с футбольными делами. Руководству я свои мысли об этом не озвучивал», — сказал Карпин.

«Ростов» одержал победу в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России над «Спартаком» в Москве со счетом 1:0. «Надо все улучшать, по игре не все понравилось. Давно не выигрывали. Кубковый матч ничего не значит, эмоции абсолютно нормальные. Скажу, что для нас кубок не является приоритетом. Можно дойти до финала и вылететь в Первую лигу, как это случилось с “Балтикой”. Так что все мысли о чемпионате», — добавил он.

Ответная игра пройдет 27 ноября на домашнем поле «Ростова».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Ростов
Мохаммад Мохебби
72′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
2
Олег Рябчук
86′
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
10′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
79′
17
Антон Зиньковский
18
Наиль Умяров
70′
79′
19
Хесус Мануэль Медина
8
Маркиньос
67′
29
Рикарду Мангаш
11
Шамар Николсон
67′
67′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
79′
22
Михаил Игнатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
43′
10
Кирилл Щетинин
45+2′
15
Данил Глебов
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
11
Алексей Сутормин
82′
62
Иван Комаров
90+3′
18
Константин Кучаев
90′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
64′
9
Мохаммад Мохебби
57
Илья Жбанов
17′
46′
40
Илья Вахания
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь