Карпин заявил, что победа над «Спартаком» не повлияет на его мысли об уходе из «Ростова»

«Ростов» одержал победу в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России над «Спартаком» в Москве со счетом 1:0. «Надо все улучшать, по игре не все понравилось. Давно не выигрывали. Кубковый матч ничего не значит, эмоции абсолютно нормальные. Скажу, что для нас кубок не является приоритетом. Можно дойти до финала и вылететь в Первую лигу, как это случилось с “Балтикой”. Так что все мысли о чемпионате», — добавил он.