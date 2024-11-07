Тороп рассказал, за счёт чего ему удалось отразить удар Даку с пенальти в матче КР

«Готовились, изучали. Есть определённые хитрости, которые не стоит раскрывать. Безусловно, элемент везения тоже присутствовал, как в любом случае, когда вратарь берёт пенальти. В общем, отвечу так: что от меня зависело — сделал», — приводит слова Торопа Bobsoccer.
Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 89-й минуте Даку пробил с пенальти, но Тороп отразил удар.
Второй матч между командами состоится 26 ноября.