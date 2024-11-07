Тороп рассказал, за счёт чего ему удалось отразить удар Даку с пенальти в матче КР

«Готовились, изучали. Есть определённые хитрости, которые не стоит раскрывать. Безусловно, элемент везения тоже присутствовал, как в любом случае, когда вратарь берёт пенальти. В общем, отвечу так: что от меня зависело — сделал», — приводит слова Торопа Bobsoccer.