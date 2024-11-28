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«Динамо» стало последним участником ½ финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Бело-голубые вышли в следующий раунд по итогам серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Основное время матча завершилось победой «Динамо» со счетом 1:0, гол на 89-й минуте забил Константин Тюкавин. В серии пенальти бело-голубые выиграли со счетом 4:3. В первой встрече «Локомотив» победил на чужом поле (2:1).

«Динамо» стало последним участником ½ финала «пути РПЛ». Ранее в следующий этап вышли петербургский «Зенит», московский ЦСКА и «Ростов».

«Локомотив» продолжит выступление в текущем розыгрыше Кубка России в «пути регионов». Вместе с железнодорожниками в нижнюю сетку из «пути РПЛ» опустились московский «Спартак», грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Первый этап ¼ финала «пути регионов» успешно преодолели «Краснодар», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.

Локомотив
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
28.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Марцел Личка
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
4
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Динамо
Кубок России: результаты и календарь