«Динамо» стало последним участником ½ финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «РЖД-Арене».
Основное время матча завершилось победой «Динамо» со счетом 1:0, гол на 89-й минуте забил Константин Тюкавин. В серии пенальти бело-голубые выиграли со счетом 4:3. В первой встрече «Локомотив» победил на чужом поле (2:1).
«Динамо» стало последним участником ½ финала «пути РПЛ». Ранее в следующий этап вышли петербургский «Зенит», московский ЦСКА и «Ростов».
«Локомотив» продолжит выступление в текущем розыгрыше Кубка России в «пути регионов». Вместе с железнодорожниками в нижнюю сетку из «пути РПЛ» опустились московский «Спартак», грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Первый этап ¼ финала «пути регионов» успешно преодолели «Краснодар», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу.
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.