Футболист Пьянич рассказал, что в ЦСКА хотят завоевать Кубок России в этом сезоне

«Конечно, мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне, — сказал Пьянич. — Мы потеряли много очков, нам теперь нужно набирать их еще больше. Но команда настроена провести хорошо вторую часть сезона, постараться достичь наших целей — это победа в Кубке России и быть как можно выше в таблице чемпионата».