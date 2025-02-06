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Футболист Пьянич рассказал, что в ЦСКА хотят завоевать Кубок России в этом сезоне

Босниец отметил, что команда сейчас проходит хорошие сборы.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА хотят выиграть Кубок России в текущем сезоне, а также быть как можно выше в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.

«Конечно, мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне, — сказал Пьянич. — Мы потеряли много очков, нам теперь нужно набирать их еще больше. Но команда настроена провести хорошо вторую часть сезона, постараться достичь наших целей — это победа в Кубке России и быть как можно выше в таблице чемпионата».

«Мы проходим очень хорошие сборы, очень усердно работаем, а это очень важно, потому что вторая часть сезона будет решающей. Мы проводим хорошие тренировки, входим в форму. Я замечаю, что во время сборов команда улучшается», — добавил Пьянич.

В двух матчах ½ финала плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Первая игра состоится 12 марта. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Первым с 39 очками идет «Краснодар», столько же у идущего вторым петербургского «Зенита», далее располагаются московские «Спартак» (37), «Динамо» (35) и «Локомотив» (35).

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