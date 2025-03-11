«Локомотив» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Ненахов (13-я минута) и Сергей Пиняев (54). У проигравших отличился Мохамед Аззи (23).
На 46-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален игрок «Динамо» Сослан Кагермазов. Символический удар по мячу перед началом встречи произвел бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков, который выступал в том числе за махачкалинский «Анжи».
Соперник «Локомотива» по первому этапу полуфинала «пути регионов» определится позднее.
Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.