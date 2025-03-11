«Локомотив» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России по футболу

На 46-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален игрок «Динамо» Сослан Кагермазов. Символический удар по мячу перед началом встречи произвел бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков, который выступал в том числе за махачкалинский «Анжи».