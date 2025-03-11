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«Локомотив» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России по футболу

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 2:1 на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Ненахов (13-я минута) и Сергей Пиняев (54). У проигравших отличился Мохамед Аззи (23).

На 46-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален игрок «Динамо» Сослан Кагермазов. Символический удар по мячу перед началом встречи произвел бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков, который выступал в том числе за махачкалинский «Анжи».

Соперник «Локомотива» по первому этапу полуфинала «пути регионов» определится позднее.

Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.

Динамо Мх
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
11.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Мохамед Аззи
23′
Локомотив
Максим Ненахов
13′
Сергей Пиняев
54′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
90+6′
13
Сослан Кагермазов
46′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
45′
11
Эгаш Касинтура
71
Ян Дапо
46′
77
Темиркан Сундуков
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
19
Кирилл Зинович
21
Абдулпаша Джабраилов
80′
54
Илья Кирш
47
Никита Глушков
20′
66′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
66′
25
Гамид Агаларов
90+6′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
45′
7
Эдгар Севикян
66′
27
Вадим Раков
9
Сергей Пиняев
79′
45
Александр Сильянов
71
Наир Тикнизян
79′
14
Никита Салтыков
10
Дмитрий Воробьев
79′
99
Тимур Сулейманов
90
Данила Годяев
63′
65′
8
Владислав Сарвели
90+6′
Статистика
4
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
2
Фолы
2
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти