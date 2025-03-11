«Краснодар» вылетел из Кубка России по футболу

Оба мяча в составе победителей забил Бернард Бериша, отличившись на 66-й и 72-й минутах. Победный мяч он отправил в ворота с 11-метровой отметки. У проигравших отличился Джон Кордоба (56). В компенсированное к первому тайму время он не реализовал пенальти.
Соперник «Ахмата» по первому этапу полуфинала «пути регионов» определится позднее. Жеребьевка состоится 12 марта.
Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является московский «Локомотив», в его активе девять трофеев.