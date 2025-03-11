«Краснодар» вылетел из Кубка России по футболу

Оба мяча в составе победителей забил Бернард Бериша, отличившись на 66-й и 72-й минутах. Победный мяч он отправил в ворота с 11-метровой отметки. У проигравших отличился Джон Кордоба (56). В компенсированное к первому тайму время он не реализовал пенальти.