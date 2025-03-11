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«Краснодар» вылетел из Кубка России по футболу

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Краснодар» в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Оба мяча в составе победителей забил Бернард Бериша, отличившись на 66-й и 72-й минутах. Победный мяч он отправил в ворота с 11-метровой отметки. У проигравших отличился Джон Кордоба (56). В компенсированное к первому тайму время он не реализовал пенальти.

Соперник «Ахмата» по первому этапу полуфинала «пути регионов» определится позднее. Жеребьевка состоится 12 марта.

Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является московский «Локомотив», в его активе девять трофеев.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
11.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Сергей Ташуев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
56′
Ахмат
Бернард Бериша
66′
Бернард Бериша
72′
Нереализованные пенальти
Краснодар
Джон Кордоба
45+2′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
86′
15
Лукас Оласа
46′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
46′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
72′
40
Олакунле Олусегун
90
Дэвид Мозес Кобнан
76′
76′
19
Федор Смолов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
2
Александр Жиров
3
Лео Гогличидзе
5
Милош Шатара
40
Ризван Уциев
24
Заим Диванович
9
Родриго Руис Диас
10
Лечи Садулаев
63′
8
Мирослав Богосавац
18
Владислав Камилов
36′
63′
7
Бернард Бериша
83′
19
Мауро Луна Диале
19′
72′
28
Даниил Зорин
59
Евгений Харин
90′
32
Ильяс Гаибов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти