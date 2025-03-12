Зобнин: игра с «Акроном» была не лучшая, но главное, что выиграли

«Игра была не лучшая в нашем исполнении. Главное, что выиграли и прошли дальше в следующий раунд. Когда пропускаешь гол при счёте 2:0, всегда думаешь, как бы не пропустить ещё один и не упустить преимущество. Так и получилось. Мартинс сегодня был в прайме! (Смеётся)», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.