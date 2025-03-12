Роман Зобнин: Дзюба — большой футболист для России

Напомним, в нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.