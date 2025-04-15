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Футболисты «Локомотива» вышли во второй этап полуфинала «пути регионов» Кубка России

В матче первого этапа полуфинала московский клуб победил «Ахмат» со счетом 2:1.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» дома со счетом 2:1 обыграли грозненский «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (44-я минута) и Егор Погостнов (45+1). У «Ахмата» отличился Родриго Руис Диас (8).

Во втором этапе полуфинала «пути регионов» подопечные Михаила Галактионова встретятся с проигравшим в полуфинальном противостоянии «пути Российской премьер-лиги» между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Первая встреча команд завершилась гостевой победой «Зенита» (1:0), ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Самым титулованным клубом турнира является «Локомотив» (9 побед).

Локомотив
2:1
Первый тайм: 2:1
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
15.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Ташуев
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
44′
Егор Погостнов
45′
Ахмат
Родриго Руис Диас
8′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
27
Вадим Раков
88′
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
52′
90
Данила Годяев
23
Сесар Монтес
78′
5
Жерзино Ньямси
9
Сергей Пиняев
78′
71
Наир Тикнизян
10
Дмитрий Воробьев
78′
99
Тимур Сулейманов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
2
Александр Жиров
3
Лео Гогличидзе
5
Милош Шатара
40
Ризван Уциев
11
Силва Лима Исмаэл
38′
8
Мирослав Богосавац
46′
47
Даниил Уткин
7
Бернард Бериша
64′
78′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
59′
10
Лечи Садулаев
24
Заим Диванович
46′
20
Максим Самородов
9
Родриго Руис Диас
46′
77
Георгий Мелкадзе
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти