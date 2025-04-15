Футболисты «Локомотива» вышли во второй этап полуфинала «пути регионов» Кубка России

Во втором этапе полуфинала «пути регионов» подопечные Михаила Галактионова встретятся с проигравшим в полуфинальном противостоянии «пути Российской премьер-лиги» между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Первая встреча команд завершилась гостевой победой «Зенита» (1:0), ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля.