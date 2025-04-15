Футболисты «Локомотива» вышли во второй этап полуфинала «пути регионов» Кубка России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» дома со счетом 2:1 обыграли грозненский «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «РЖД-Арене».
В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (44-я минута) и Егор Погостнов (45+1). У «Ахмата» отличился Родриго Руис Диас (8).
Во втором этапе полуфинала «пути регионов» подопечные Михаила Галактионова встретятся с проигравшим в полуфинальном противостоянии «пути Российской премьер-лиги» между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Первая встреча команд завершилась гостевой победой «Зенита» (1:0), ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Самым титулованным клубом турнира является «Локомотив» (9 побед).
Михаил Галактионов
Сергей Ташуев
Дмитрий Воробьев
44′
Егор Погостнов
45′
Родриго Руис Диас
8′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
27
Вадим Раков
88′
59
Егор Погостнов
83
Алексей Батраков
52′
90
Данила Годяев
23
Сесар Монтес
78′
5
Жерзино Ньямси
9
Сергей Пиняев
78′
71
Наир Тикнизян
10
Дмитрий Воробьев
78′
99
Тимур Сулейманов
1
Вадим Ульянов
2
Александр Жиров
3
Лео Гогличидзе
5
Милош Шатара
40
Ризван Уциев
11
Силва Лима Исмаэл
38′
8
Мирослав Богосавац
46′
47
Даниил Уткин
7
Бернард Бериша
64′
78′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
59′
10
Лечи Садулаев
24
Заим Диванович
46′
20
Максим Самородов
9
Родриго Руис Диас
46′
77
Георгий Мелкадзе
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти