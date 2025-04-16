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Тренер ЦСКА Николич: сегодняшний матч с «Динамо» — пример прекрасного футбольного вечера

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о выходе команды в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». В ½ финала армейцы прошли московское «Динамо» по сумме двух матчей — 2:1. Вторая встреча сегодня, 16 апреля, завершилась вничью — 0:0.

«Поздравляю команду с выходом в финал Пути РПЛ! Неплохое достижение, но, конечно, хотим двигаться дальше по этому пути, прямо до Суперфинала. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам и фанатам ПФК ЦСКА которые пришли сегодня на стадион, были здесь вместе с нами. Несколько раз за игру во время перекличек было так шумно, что мы чувствовали себя прекрасно, как дома! Также надо сказать спасибо поклонникам “Динамо”, которые тоже сделали этот момент прекрасным. Сегодняшний матч — пример прекрасного футбольного вечера: 25 тысяч болельщиков на стадионе, эмоции, заряд. Это футбол!» — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.