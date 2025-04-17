Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой: это не Кубок России! Представьте, если бы «Реал» продолжил выступать в ЛЧ

Экс-игрок сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о формате Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Ростов» опять не вылетел? Ничего себе! Я думал, что после поражения от «Зенита» ростовчане вылетели. Обалдеть! Как я и говорил, «Спартак» продолжает у всех выигрывать, хотя тоже должен был вылететь. «Динамо» также должно было вылететь, но будет играть с красно-белыми и может пройти в финал. Где такое ещё можно увидеть? Только в нашем Кубке, когда команды по два раза могут вылететь и всё равно пройти в финал. Это кошмар!

При этом проигравшая команда из пары ЦСКА — «Зенит» вылетает окончательно. Армейцы обыграли «Динамо», но вылетят от «Зенита», а динамовцы обыграют «Спартак». Красно-синие скажут: «Нифига себе. Они в финале, а мы дома будем смотреть». Это не Кубок, я об этом говорю три года. Кубок есть Кубок: проиграл — вылетел. Представьте, если бы «Реал» сейчас продолжил бы выступать в Лиге чемпионов после поражения от «Арсенала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.