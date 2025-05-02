Финал «пути регионов» Кубка России по футболу «Спартак» — «Ростов» пройдет 15 мая

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Также стало известно время начала ответного матча финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», встреча начнется 14 мая в 19:30 мск. Первый матч между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В суперфинале Кубка России победитель «пути регионов» сыграет с сильнейшим в «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».