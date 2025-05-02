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Финал «пути регионов» Кубка России по футболу «Спартак» — «Ростов» пройдет 15 мая

Встреча начнется в 20:00 мск.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 мая на «Лукойл-Арене». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Также стало известно время начала ответного матча финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», встреча начнется 14 мая в 19:30 мск. Первый матч между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В суперфинале Кубка России победитель «пути регионов» сыграет с сильнейшим в «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».

Суперфинал пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в решающем матче обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.