«Команды валяли дурака». Реакция на финал Кубка России

В суперфинале Кубка России московский ЦСКА победил «Ростов» и стал девятикратным обладателем трофея, повторив рекорд «Локомотива».
Основное время закончилось вничью, а в серии пенальти армейский клуб оказался сильнее — 4:3.
Несмотря на то что ЦСКА открыл счет на девятой минуте встречи, когда Иван Обляков поразил ворота, после задержки в семь минут гол был отменен из-за офсайда у Мойзеса. При этом на стадионе было объявлено, что система VAR работает с ограничениями.
Тренер ЦСКА Марко Николич во второй раз в карьере выиграл Кубок России, ранее, в 2021 году, он привел к победе «Локомотив». Николич стал первым тренером, кому удалось завоевать этот трофей с двумя разными командами.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом, в восьмой раз выиграв Кубок России. В общей сложности в его активе 22 трофея, среди которых шесть побед в чемпионате, семь Суперкубков и Кубок УЕФА 2005 года. До этого рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу (21 трофей).
Эта победа стала для ЦСКА девятой в Кубке России. Клуб выигрывал трофей в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2023 годах, а также четырежды доходил до финала.
«Ростов» становился обладателем Кубка России в 2014 году.
Мнение экспертов
Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС).
«Сказать, что это был скучный футбол, — ничего не сказать. Я такого финала за 50 лет вообще не видел. 95 минут игры, ни одного удара в створ ворот. Хотя один гол все-таки был, но его не засчитали из-за офсайда. А так, игрокам было наплевать на зрителей. В общем, всем хотелось побыстрее закончить эту встречу, в том числе и зрителям», — сказал Колосков «РБК Спорт».
Колосков также выразил сочувствие зрителям, потратившим деньги и время на этот матч. «Очень жалко людей, пришедших на этот футбол. Они заплатили деньги, приехали поболеть за красивую игру, за яркие моменты, за голы. Но ничего этого не увидели», — отметил он.
Он добавил, что команды были плохо подготовлены «и физически, и психологически, и тактически», заключив, что они «валяли дурака».
Александр Мостовой, бывший игрок сборной России.
«Равная игра, в том числе потому что без голевых моментов. В принципе, я так и прогнозировал, что, скорее всего, вничью закончат. У меня до игры небольшой фаворит был ЦСКА из-за того, что играют дома. Нельзя называть этот финал захватывающим, если счет 0:0. Но любой проигрыш в любом финале — это обидно. Убрали дополнительное время, и поэтому пенальти. А вот было бы дополнительно время, вдруг бы кто-нибудь забил? Всегда палка о двух концах», — сказал Мостовой «РБК Спорт».
Дмитрий Галямин, экс-игрок ЦСКА.
«Думаю, эта победа была бы невозможна без Игоря Акинфеева. Перейдя к пенальти, было на 90% понятно: Акинфеев выиграет. Намеренно ли “Ростов” вел игру к серии пенальти? Игра не очень понравилась, напряжение было, да, но не думаю, чтобы “Ростов” специально вел к серии пенальти. Просто обе команды играли очень осторожно», — сказал Галямин Metaratings.ru.
Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА.
«Честно говоря, серии пенальти уничтожают очень много нервных клеток. Очень непростой матч, как я и предполагал. “Ростов” очень хорошо подготовился, старался играть в прессинг. У нас было не так много моментов, но они были. Победа закономерная. Серия пенальти часто лотерея, но, на мой взгляд, победила сильнейшая команда. Прекрасно, что поставили такую точку в этом сезоне», — передает слова Бабаева корреспондент «Чемпионата».
Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова».
«Я хотел более яркой игры, вязкой, тяжелой. Понимал, что никто не будет рисковать. В целом так и получилась. Результат матча справедлив. Он полностью отразил и игру, и даже серия пенальти была ожидаема», — сказал Балахин «Евро-Футбол. Ру».
Он отметил, что никто из команд не наиграл на победу в основное время. «Если у ЦСКА и было территориальное преимущество и по владению мячом тоже, то моментов как таковых не было. Или какого-то большого давления, чтобы сказать, что “армейцы” играли с огромным преимуществом. Этого не было. А почему победа ЦСКА по пенальти закономерна, потому что там стоял на воротах Акинфеев. Он вытащил свою команду в нужный момент», — заключил он.
Юрий Жирков, бывший футболист сборной России.
«Что Акинфеев сделал на серии пенальти, мне кажется, это настоящий подвиг. Если возможно, то за его заслуги надо поставить памятник», — передает слова Жиркова корреспондент «МК-Спорт».
Александр Гришин, бывший игрок ЦСКА.
«Игра в финале получилась достаточно скучной. Не думаю, что она запомнится как одна из самых красивых в истории Кубка России. На то это финал, где ЦСКА добился победы. Армейцы были фаворитами, но “Ростов” показал хорошую игру в обороне, поэтому моментов у команд было немного. Пенальти — это пенальти. Я еще до матча говорил, что в старте должен выходить Акинфеев. Мы в очередной раз убедились в его способностях. Но не стоит принижать достоинства бьющих, ребята забили свои мячи», — сказал Гришин «Чемпионату».
Гришин выразил мнение, что если бы гол ЦСКА был засчитан, игра бы раскрылась и стала более зрелищной. «Ростову» надо было бы забивать, а ЦСКА начал бы действовать на контратаках — была бы более интересная игра. Мы посмотрели в студии повтор, там было нарушение", — заключил он.
Джонатан Альба
Марко Николич
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти