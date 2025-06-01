«Команды валяли дурака». Реакция на финал Кубка России

«Равная игра, в том числе потому что без голевых моментов. В принципе, я так и прогнозировал, что, скорее всего, вничью закончат. У меня до игры небольшой фаворит был ЦСКА из-за того, что играют дома. Нельзя называть этот финал захватывающим, если счет 0:0. Но любой проигрыш в любом финале — это обидно. Убрали дополнительное время, и поэтому пенальти. А вот было бы дополнительно время, вдруг бы кто-нибудь забил? Всегда палка о двух концах», — сказал Мостовой «РБК Спорт».