Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.26
П2
3.10

Акинфеев рассказал, какие эмоции он испытал от победы в Кубке России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил в своем Telegram-канале партнеров по команде, тренерский штаб и болельщиков после победы команды в Суперфинале Кубка России над «Ростовом».

30

«22-ой трофей, но эмоции все те же. Спасибо партнерам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпения и слаженную работу. А вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперед», — написал Акинфеев.

Суперфинал Кубка России состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Суперфинал
1.06.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники, 57176 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марко Николич
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти