Акинфеев рассказал, какие эмоции он испытал от победы в Кубке России

«22-ой трофей, но эмоции все те же. Спасибо партнерам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпения и слаженную работу. А вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперед», — написал Акинфеев.
Суперфинал Кубка России состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.
За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.
Джонатан Альба
Марко Николич
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти