«Приношу извинения. Наверное, это можно понять». Талалаев закусился с Тедеевым после Кубка

Заур Тедеев: «Достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку, так что результат по делу. Для нас очень важно наигрывать новичков, поэтому я оцениваю их дебюты только с положительной стороны, мы горды этим и очень дорожим. Травма Хосонова омрачила игру, мы ждём обследования. Опасаемся, что там перелом ключицы. Общение с Талалаевым? Это эмоции. После игры случается момент — тренер должен подойти поблагодарить другого за хорошую игру. Но то что сказал тренер, я считаю, что в данной ситуации нет смысла рассуждать на эту тему. Относительно меня это вызвало какие-то эмоции. Уверен, ничего страшного нет. Со своей стороны вижу такэту ситуацию — эмоциональный момент, мы были ещё в игре».