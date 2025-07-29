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«Приношу извинения. Наверное, это можно понять». Талалаев закусился с Тедеевым после Кубка

Тренер «Балтики» вскочил с места и начал что-то эмоционально доказывать коллеге. Но всё закончилось хорошо.

Источник: Чемпионат.com

Состоялся матч 1-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России (Путь РПЛ). «Акрон» дома обыграл «Балтику» благодаря голу Беншимола в добавленное время. Но жарко было и после финального свистка.

Сначала давайте про голы. Кабовердец оформил дубль, в отсутствие Артёма Дзюбы именно он стал главным героем тольяттинского клуба в атаке. Сначала забил с пенальти в первом тайме, затем на его гол ответил Йенне Тентон, а уже потом, на 90+7-й минуте Беншимол оформил победный мяч — замкнул подачу с углового.

Однако самый обсуждаемый эпизод встречи уже случился после финального свистка. Главные тренеры — Заур Тедеев и Андрей Талалаев — вроде бы просто обсудили какие-то игровые моменты, но под конец беседы закусились. Талалаев вскочил со своего места и приблизился к Тедееву. До рукоприкладства к счастью не дошло, специалистов не то чтобы разняли, а просто вовремя остудили. Да и сами они, вероятно, быстро поняли, что зря вспылили.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 29.07.2025, 18:30
Акрон
2
Балтика
1

На послематчевых флэш-интервью в эфире Матч Премьер оба тренера высказались о случившемся.

Заур Тедеев: «Достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку, так что результат по делу. Для нас очень важно наигрывать новичков, поэтому я оцениваю их дебюты только с положительной стороны, мы горды этим и очень дорожим. Травма Хосонова омрачила игру, мы ждём обследования. Опасаемся, что там перелом ключицы. Общение с Талалаевым? Это эмоции. После игры случается момент — тренер должен подойти поблагодарить другого за хорошую игру. Но то что сказал тренер, я считаю, что в данной ситуации нет смысла рассуждать на эту тему. Относительно меня это вызвало какие-то эмоции. Уверен, ничего страшного нет. Со своей стороны вижу такэту ситуацию — эмоциональный момент, мы были ещё в игре».

Андрей Талалаев: «Это футбол. Нужно доигрывать стандарты до конца. Тяжело что-то анализировать, поздравляю команду хозяев с победой. Нашей команде ещё есть над чем работать. Перепалка с Зауром Тедеевым после матча? Это просто реакция на поражение, просто эмоции, я приношу извинения. Надо быть корректнее с товарищами по работе, по цеху. Наверное, это можно понять».

Главное, что всё закончилось хорошо и без негатива.

Константин Кринский

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