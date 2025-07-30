Вратарь «Ростова» Одоевский высказался о своей ошибке во время первого гола «Спартака»

«Мне искренне жаль за пропущенный мяч. Первый домашний матч, очень много пришло болельщиков… К сожалению, подвёл команду. Ребята выкладывались, слышали болельщиков всю игру — очень хорошо поддерживали. Будем работать дальше. И дай бог исправляться», — передаёт слова Одоевского корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.