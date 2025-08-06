Медиакоманда Broke Boys выиграла стартовый матч в Кубке России по футболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Команда Медийной лиги Broke Boys со счетом 3:2 обыграла «Орел» в домашнем матче первого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Майрович (29-я минута), Денис Анисимов (74) и Илья Мазуров (83). У проигравших отличились Артем Луша (55) и Гоча Гогричиани (70).
Broke Boys вторым из клубов Медиалиги вышел во второй раунд «пути регионов», ранее успешно стартовал московский «Амкал», который переиграл обнинский «Квант» (3:1). Позднее в среду матч первого раунда проведет московский клуб 2Drots, соперником столичной команды станет «Торпедо-Владимир». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов», в прошлом сезоне «Амкал» на этой стадии уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).
«Путь регионов» предполагает шесть раундов, в четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги. В плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды.
Broke Boys во второй раз принимают участие в Кубке России. В 2024 году команда дошла до второго раунда «пути регионов», проиграв на этой стадии дзержинскому «Химику» (0:1).
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного «Локомотива». Ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» (5).
Дмитрий Кузнецов
Евгений Поляков
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