Медиакоманда Broke Boys выиграла стартовый матч в Кубке России по футболу

Broke Boys вторым из клубов Медиалиги вышел во второй раунд «пути регионов», ранее успешно стартовал московский «Амкал», который переиграл обнинский «Квант» (3:1). Позднее в среду матч первого раунда проведет московский клуб 2Drots, соперником столичной команды станет «Торпедо-Владимир». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов», в прошлом сезоне «Амкал» на этой стадии уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).